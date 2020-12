Valentino Rossi: anche Fausto Gresini dice la sua

18 Dicembre 2020

Il team manager della Gresini Racing sul Dottore: "E' grande ma è triste vederlo là dietro".

Il team manager della Gresini Racing Fausto Gresini ha parlato anche di Valentino Rossi in un'intervista a Gpone.com: "Di Valentino si è detto di tutto di più, sempre. Vale, lo sappiamo, è un grandissimo pilota. E lo sta dimostrando ancora alla sua età. Alcune volte penso: sarebbe bello vederlo vincere, ma è triste vederlo quindicesimo o tredicesimo".

"Lo considero uno dei più grandi, va ancora fortissimo, ma qui c'è tutta gente di vent'anni, mentre lui l'anno prossimo ne avrà 42. Come si dice? Ogni cosa ha il suo tempo. E' brutto da dire, però è la realtà".

Sul recupero di Marc Marquez: "Se sarà ok con quel maledetto braccio sarà ancora il suo tempo, anzi forse sarà ancora più determinato. Ma non mi pare scontato. Lo vedo come un altro anno perso, quella che sta affrontando è una strada in salita, una montagna da scalare".