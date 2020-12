Maverick Viñales allunga la carriera a Valentino Rossi

24 Dicembre 2020

Maverick Viñales ha concesso una lunga intervista a Europa Press, analizzando il suo 2020.

“Sono riuscito a finire primo nel team, il che era importante. Ho dato alla Yamaha buone indicazioni per migliorare. Sono passato però dalla vittoria di una gara al decimo posto e questo è super negativo per la testa di un pilota. È molto difficile affrontare quella situazione perché non sai mai dove sarai e questo rende tutto difficile. Abbiamo cercato di migliorare questo punto per alcuni anni, quindi non è un compito facile. Ma ce la faremo, sono positivo a questo riguardo. Ho imparato ad essere paziente. La mia più grande virtù quest’anno è la fiducia“.

Lo spagnolo l'anno prossimo avrà come compagno di squadra Fabio Quartararo, al posto di Valentino Rossi. Viñales ha speso belle parole proprio per il Dottore. "Ha una motivazione incredibile. È stupendo. Lo ammiro molto. Penso che smetterò molto prima di lui..“.