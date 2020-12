Marc Marquez riappare e scaccia i fantasmi

10 Dicembre 2020

Marc Marquez è intervenuto in diretta streaming durante la presentazione della Honda per la prossima stagione.

Lo spagnolo è il pilota di punta della casa giapponese ma dopo le tre operazioni alla spalla non si sa ancora se sarà al via del prossimo Mondiale che, salvo emergenza covid-19, scatterà il 28 marzo da Losail, in Qatar.

"Come ben sapete questa stagione è stata difficile per me, sia per il Covid-19 che per i problemi al braccio. Successivamente ho avuto difficoltà a recuperare, ma mi sto concentrando in vista del 2021 che sarà differente. Tornerò più forte di prima. Voglio ringraziare tutti gli sponsor e i fan, ci vediamo presto", ha assicurato Marquez.