Marc Marquez, pericolo quarta operazione: accuse ai dottori

26 Gennaio 2021

La presenza del centauro catalano, operato tre volte alla spalla, resta in forte dubbio.

La presenza di Marc Marquez nel Mondiale 2021 di MotoGp resta un'incognita. Secondo l'ex osteopata francese della MotoGP, Bernard Achou, il centauro catalano dopo le tre operazioni alla spalla rischia di saltare anche questo campionato, soprattutto se dovesse rendersi necessario un quarto intervento chirurgico.

"Di nuovo in sella a una moto quattro giorni dopo l'operazione è stata una follia – è la dura accusa di Achou ai dottori della MotoGP: "Soprattutto a Jerez, che è un circuito dove i piloti non hanno mai un momento per respirare. Le sollecitazioni sul braccio destro sono enormi. Con la frattura e l'intervento chirurgico, c'è un'immediata perdita di massa muscolare. Se fosse stato alla clavicola, possiamo bloccarlo con tutto il braccio. Ma un omero … Inoltre, la piastra potrebbe essersi rotta in qualsiasi momento, è semplicemente lì per mettere le ossa a contatto", sono le parole ai microfoni di Motosan.

L'affondo di Achou è molto duro: "Colpevole è chi lo ha fatto risalire in moto quattro giorni dopo la prima operazione. Ma il principale colpevole è, ovviamente, il chirurgo che lo ha operato e gli ha dato il via libera. Entrambi sono responsabili di questo disastro. Sappiamo tutti che Marc è un alieno, ma restare più di un anno senza correre avrà inevitabilmente delle conseguenze sulla sua prestazione. Tanto più che durante questo periodo i suoi giovani avversari hanno fatto molti progressi".

Su una possibile quarta operazione: "L'osteomielite è molto difficile da trattare. Se il trattamento antibiotico non funziona, sarà sicuramente necessario ri-operare Marc per rimuovere la placca che era stata posizionata, pulire l'osso, accorciarlo e mettere fissatori esterni prima di posizionarlo in una camera iperbarica in modo che possa guarire attivando l'ossigenazione del i tessuti. Spero che non ci sia bisogno di arrivarci perché trovo difficile accettare il fatto che un pilota di questo calibro non possa più competere. Se dovesse essere necessaria una quarta operazione, Marc Marquez non potrà correre nel 2021".