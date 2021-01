Marc Marquez, nuovo controllo: le sue condizioni

14 Gennaio 2021

L'otto volte campione del mondo si è recato all'ospedale di Madrid per nuovi controlli all'omero destro.

Non c'è ancora una data ufficiale per il rientro, ma c'è ottimismo in casa Honda per le condizioni di Marc Marquez, reduce dalla frattura all'omero destro che gli ha praticamente fatto saltare l'intera stagione MotoGp 2020 e da un'infezione a inizio dicembre che lo ha costretto ad una nuova operazione. Proprio il team HRC, infatti, ha diffuso un comunicato nella serata di giovedì in cui ha confermato passi avanti nel recupero dall'infortunio.

"Oggi Marc Marquez si è recato all’ospedale Ruber Internacional di Madrid per un controllo medico – si legge nella nota diffuso dalla HRC -. L’otto volte campione del mondo si è recato in visita sei settimane dopo l’intervento operato il 3 dicembre per una pseudoartrosi infetta dell’omero destro".

"Per il momento è stata confermata una soddisfacente evoluzione clinica e radiografica. Marquez proseguirà con il trattamento antibiotico specifico e con un programma di recupero funzionale adattato alla sua situazione clinica" conclude il team ufficiale Honda.