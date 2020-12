Marc Marquez in video: ansia tifosi per il braccio

3 Dicembre 2020

Il centauro della Honda si rivolge ad Alex, dando per scontato il suo rientro: "L'anno prossimo saremo rivali".

Marc Marquez di nuovo in video: il centauro della Honda è stato intervistato insieme al fratello Alex a margine di un evento con Estrella Galicia. Sotto gli occhi dei tifosi ansiosi il braccio del numero 93, apparso più dinamico e mobile rispetto a filmati precedenti in cui appariva completamente immobilizzato.

Marquez non ha parlato delle condizioni del braccio e del possibile nuovo intervento, ma si è soffermato sulla prossima stagione, dando per scontato un suo ritorno: "Non riesco a considerare mio fratello un avversario, l’anno prossimo saremo rivali, ma lo saremmo stati anche da compagni di squadra. E’ chiaro che in pista saremo piloti da battere l’uno per l’altro, ma la parola avversario riferita a mio fratello non mi piace. Ognuno vorrà vincere, ma se non potrà vincere, vorrà che a farlo sia il fratello".

Marquez ha ammesso di essere sorpreso dalla stagione di Alex: "Quando mi diceva che avrebbe fatto un podio in qualche modo, gli rispondevo che ne ero certo. Ma volevo dargli fiducia, anche se dentro di me pensavo che non sarebbe stato possibile. Invece c’è riuscito ed è stato davvero molto bravo".