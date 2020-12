13 Dicembre 2020

Marquez può cominciare la riabilitazione a casa sua.

Marc Marquez ha lasciato l’ospedale madrileno nel quale era finito sotto ai ferri una decina di giorni fa. Sono già tre le operazioni subite dallo spagnolo, il cui calvario ha avuto inizio dopo la caduta di Jerez de la Frontera di inizio stagione e la conseguente frattura alla spalla destra. La terapia antibiotica, stando a quanto riferito dal team Repsol Honda, sta dando i suoi frutti nel combattere l’infezione che ha costretto il centauro a restare al Ruber Internacional ben più di quanto inizialmente previsto.

Marquez può cominciare la riabilitazione a casa sua, con la speranza di essere al 100% per fine marzo, quando in Qatar prenderà il via il campionato del mondo delle MotoGp del 2021.