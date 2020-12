Lucio Cecchinello: “Sarà un Marc Marquez diverso”

28 Dicembre 2020

Il team manager della LCR Honda: "Speriamo di vedere Marc dalla prima gara".

Il team manager della LCR Honda Lucio Cecchinello in un'intervista ad As ha parlato di Marc Marquez e del suo possibile rientro: "Vorrei una stagione con almeno 20 gare e un Mondiale in cui ritorni Marc Marquez. Perderà sicuramente i test in Malesia e Qatar, ma speriamo di poterlo vedere nella prima gara, anche se non sarà semplice. Mi aspetto un campionato molto combattuto. Diverse squadre sono competitive e il divario tra il primo e l'ultimo si sta riducendo sempre di più".

Secondo Cecchinello, Marquez sarà un pilota diverso, ma non per questo più debole: "Cambierà senz'atro, ha già detto in più di un'occasione che tornerà più forte e più maturo. Penso si sia accorto che deve essere sempre così forte, ma forse un po' più tattico nei momenti chiave. L'incidente, la caduta e i problemi fisici sono imprevisti che possono succedere a chiunque. L'aspetto più importante sarà capire come affrontarli".