Loris Capirossi fa una rivelazione su Valentino Rossi

23 Dicembre 2020

L'ex rivale e amico è molto ottimista per il 2021 del Dottore: "Farà meglio di quanto fatto quest'anno".

Valentino Rossi ha una "motivazione doppia" e nel 2021 farà meglio di quanto fatto quest'anno: a dirlo è uno che il Dottore lo conosce benissimo, Loris Capirossi. L'ex rivale e amico del numero 46 in un'intervista a Sky ha espresso ottimismo in vista dell'avventura in Petronas del centauro di Tavullia.

"Quali saranno i punti fermi dell'anno prossimo? Valentino farà meglio di quanto fatto quest'anno, perché la motivazione è doppia e vorrà dimostrare alla Yamaha di aver sbagliato a mandarlo nel team satellite. Poi spero di vedere il ritorno di Marquez, vedremo cosa farà Dovizioso…".

Il bilancio del Mondiale 2020: "E' iniziato tra tante difficoltà per l'emergenza Coronavirus, ma siamo riusciti a portarlo a termine, è andato tutto bene tra virgolette, speriamo che il prossimo sia migliore. Sembrava che non ci fosse un protagonista vero e proprio, è stata una lotta anomala per il titolo, Mir è stato bravissimo".