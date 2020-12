Infortunio Marc Marquez, Alberto Puig è perentorio

16 Dicembre 2020

"E' impossibile giudicare la stagione senza di lui".

Il team manager della Honda Marc Marquez a MotoGp.com ha deciso di non dare un voto alla stagione del team: "E' impossibile giudicare perché ci è mancato il nostro pilota di punta, sarebbe un voto a metà anche se ovviamente non è buono, non c'è bisogno di dirlo".

"Il Covid ha influenzato tutti, ma la cosa più strana è stata perdere uno dei nostri piloti, questo ha influenzato tutti i nostri programmi. Siamo passati dalla possibilità di vincere al fatto che fosse impossible con un debuttante in squadra e senza Marc".

"Alex ha comunque fatto un buon lavoro, all'inizio molti non avevano fiducia in lui. A metà stagione ha fatto un passo avanti ed è diventato veloce, ha fatto uno step migliore di quanto ci si aspettasse, e così lo stesso Nakagami".

Ringraziamenti speciali a Crutchlow e Bradl: "Cal ci ha aiutato a capire molte cose senza Marc, e Stefan è stato un eroe, doveva essere un tester ed è stato pilota, si è adattato in fretta".