Franco Morbidelli: “Io e Valentino Rossi resteremo amici”

10 Dicembre 2020

Franco Morbidelli è pronto per un 2021 da protagonista.

“Lo scorso anno mi ha insegnato che niente è impossibile e da Quartararo ho imparato tanto. Se sono riuscito ad alzare l’asticella è anche merito suo. Non è stato facile, ma sapevo che con il lavoro avrei potuto farlo“, ha spiegato il centauro italo-brasiliano al Corriere dello Sport.

L'anno prossimo il suo primo rivale, come si suol dire, sarà il nuovo compagno di squadra Valentino Rossi. “Vale mi conosce da quando avevo 12 anni e noi non ci nascondiamo la nostra natura di nemici in pista. Al tempo stesso, però, tra me e Valentino c’è un’amicizia vera, forte, senza filtri. Sono convinto che non possa esserci staccata, carenata o sorpasso che vada a ledere il rapporto tra di noi. Io e lui questo lo sappiamo bene“.