24 Dicembre 2020

Su Motorrad Speer, portale tedesco di compravendite motociclistiche, è apparso un annuncio davvero incredibile.

E' in vendita infatti la Ducati Desmosedici GP8 di Casey Stoner, con tanto di numero 1 di Campione del Mondo conquistato l'anno prima. Un pezzo di storia della MotoGp.

Il problema è che per assicurarsela ci vogliono almeno 449 mila euro. Non pochi visto che ovviamente si tratta di un mezzo non utilizzabile in strada. Un pezzo da collezionismo per paperoni che vogliono farsi o fare un regalo di Natale molto originale.