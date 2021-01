Allenamenti Valentino Rossi: Franco Morbidelli svela i dettagli

23 Gennaio 2021

Il vice campione del mondo di MotoGp parla delle intense sessioni di allenamenti al Ranch.

Franco Morbidelli ha raccontato gli allenamenti con Valentino Rossi in un'intervista allo sponsor Dainese: "Normalmente aspettiamo un messaggio da Vale intorno alle 13:00. Ci dice a che ora vederci al Ranch. In estate di solito è intorno alle 17:00 fino alle 21:00 circa. In inverno, naturalmente, ci incontriamo un po’ prima perché fa buio prima", le parole riportate da corsedimoto.

Le sessioni sono molto intense: "Di solito ci sono tre o quattro sessioni di allenamento libere, poi facciamo qualche giro veloce e poi è il momento di correre. Decidiamo in che modo: un’intera gara nell’ovale o una “gara americana”. Dopo di che mangiamo qualcosa insieme"

“Il flat track è importante perché ci si abitua a far girare la gomma posteriore, a far scivolare la moto. Ti abitui a questa sensazione e sei più preparato quando ti capita in una gara vera“.

Morbidelli, vice campione del mondo MotoGp, giudica l'esperienza al Ranch fondamentale per la sua crescita: "Allenarsi con gli altri ragazzi dell’Academy è bello, è sempre una sfida. Il livello qui è molto alto, ci spingiamo sempre a vicenda e cerchiamo di migliorare. Questo è qualcosa che ti fa migliorare e lavorare meglio. Perché sei tra amici e in pratica ti diverti mentre ti alleni. In questo modo ti alleni meglio anche perché guidi con grandi piloti. Qui al Ranch, d’altra parte, posso davvero spingere e spremere la performance. È una gara testa a testa e qui posso davvero spingere".