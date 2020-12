Il grande gesto di Kimi Raikkonen: non lo sapeva nessuno

28 Dicembre 2020

L’asso delle quattro ruote ha messo a disposizione il suo aereo per la famiglia di un centauro finito in coma.

Un grandissimo gesto da parte di Kimi Raikkonen, campione del mondo di Formula 1 del 2007 e tutt’ora in griglia di partenza, a 41 anni, con l’Alfa Romeo. L’asso delle quattro ruote ha messo a disposizione il suo aereo per la famiglia di un centauro finito in coma.

A raccontarlo è stato il manager Husqvarna Antti Pyrhanen, ricordando il terribile incidente occorso in autunno al pilota lituano Arminas Jasikonis. “Una delle prime cose che volevamo è che i suoi genitori lo vedessero – ha detto -. Con Kimi abbiamo deciso di inviare il suo aereo privato in Lituania e trasportare il padre al suo capezzale. Il supporto che abbiamo ricevuto da Kimi, ma anche da Pit Beirer, Robert Jonass e Heinz Kinigadner del gruppo KTM, è stato veramente importante”.

Jasikonis ora sta molto meglio. “Si è svegliato prima di quanto i medici si aspettassero: si sta allenando in palestra e non vede l’ora di tornare in sella” ha concluso Pyrhanen.