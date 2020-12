Romain Grosjean, il bollettino medico dopo il miracolo

30 Novembre 2020

Le immagini dello spaventoso incidente di domenica di Romain Grosjean hanno fatto il giro del mondo.

Per fortuna il pilota francese miracolosamente ne è uscito praticamente incolume, anche se è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non destano però preoccupazione, come chiarito dal team Haas in un comunicato.

“Il pilota della Haas Romain Grosjean sta continuando la sua convalescenza all’Ospedale Militare del Bahrain, dopo aver trascorso la notte in seguito all’incidente avvenuto al GP del Bahrain. I trattamenti applicati per le bruciature ai dorsi delle sue mani stanno procedendo bene. Grosjean ha ricevuto la visita del team principal Gunther Steiner, ed è stato anticipato che verrà dimesso nella giornata di martedì 1° dicembre. Ulteriori informazioni verranno diffuse quando disponibili“.