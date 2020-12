Antonio Giovinazzi garantisce su Kimi Raikkonen: "E' molto simpatico"

1 Dicembre 2020

Antonio Giovinazzi non si pone alcun limite e lo dice chiaramente ai microfoni di Radio Sportiva. "Come pilota il mio sogno era arrivare in F1, ma non ci si accontenta e ora il mio sogno è quello di vincere un Mondiale".

"Abbiamo avuto difficoltà al motore e al resto ma ci siamo concentrati sul nostro lavoro, il nostro obiettivo è portare una macchina più continua all'anno prossimo. Io sono cresciuto tanto con un riferimento come Kimi accanto, siamo stati simili anche come risultati, speriamo di poter portare a casa risultati più importanti. Kimi coi giornalisti è Iceman ma fuori è molto simpatico: ho un bel rapporto con lui che rimane uno dei forti della griglia, un campione del mondo, averlo vicino mi fa crescere" aggiunge il pilota dell’Alfa Romeo.