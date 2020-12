Formula 1: Tsunoda con Gasly sull’Alpha Tauri

16 Dicembre 2020

Ora è ufficiale. Il compagno di Pierre Gasly in Alpha Tauri, per la stagione 2021 di Formula 1, sarà Yuki Tsunoda. Occasione d'oro per il 20enne pilota giapponese (cresciuto nel vivaio della Honda), considerato un potenziale crack nonostante la giovanissima età e, di conseguenza, la poca esperienza.

Sarà il primo giapponese a correre in Formula 1 dai tempi di Kamui Kobayashi, esattamente sei anni fa: "Come per la maggior parte dei piloti, correre in F1 è sempre stato il mio obiettivo, quindi sono molto contento di questa notizia", le parole dello stesso Yuki Tsunoda.

Foglio di via, quindi, per Daniil Kvyat, protagonista di una storia complicata con l'Alpha Tauri e, in generale, con la Formula 1. Il pilota russo resta a piedi (almeno per il momento) dopo aver disputato 112 GP con tre podi complessivi. Nel corso dell’ultima stagione, con l’Alpha Tauri, ha conquistato un quarto posto nel GP dell’Emilia Romagna.