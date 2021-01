F1, si parte da Sakhir. Anche con i test

19 Gennaio 2021

I test di Formula 1 che fanno da apripista al campionato del mondo andranno in scena a Sakhir, in Bahrain, dal 12 al 14 marzo prossimi. Lo hanno ufficializzato Liberty Media e Fia.

I test erano originariamente previsti a Barcellona, all’inizio del mese di marzo, ma erano stati annullati in seguito al rinvio per la pandemia del gran premio di Australia, prima prova del mondiale 2021.

Nessuna nuova data è stata fissata per il Gran Premio della Cina, inizialmente messo in calendario per aprile e anch'esso rinviato.