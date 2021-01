F1, Mick Schumacher punta già in alto

15 Gennaio 2021

Mick Schumacher si sente già pronto per debuttare nel mondiale di Formula 1, che affronterà nel 2021 al volante di una Haas. Eppure ritiene quasi un possibile vantaggio il rinvio della gara inaugurale, il Gran Premio d'Australia slittato da marzo a novembre.

"Ovviamente non vedevo l'ora di correre la mia gara di debutto a Melbourne. Ma il fatto che sia stata rinviata mi dà un po' di tempo in più per potermi preparare", sono le parole di grande maturità con cui il tedesco ha commentato la nuova situazione in un'intervista all'agenzia stampa 'DPA'.

Detto questo, il giovane Schumacher è pienamente convinto dei propri mezzi: "Questo rinvio non cambia il processo di avvicinamento della Haas alla nuova stagione. Stiamo lavorando molto in videoconferenza almeno per il momento, ma questo vale per tutti. Uno slittamento di poche settimane non cambia il programma di lavoro. Siamo abbastanza tranquilli e io inizierò la stagione al 100% della forma".