F1, la Haas non fa marcia indietro

23 Dicembre 2020

Il ribaltone non ci sarà. Nikita Mazepin è finito nell’occhio del ciclone ma sarà lui il compagno di squadra di Mick Schumacher nel campionato del mondo di Formula 1 del 2021. La conferma del russo è stata messa nero su bianco dalla Haas.

"Il Team Haas F1 riafferma che la coppia 2021 per il campionato di F1 sarà formata da Nikita Mazepin e Mick Schumacher – si legge nella nota diramata dalla s. Per quanto riguarda le precedenti comunicazioni relative al comportamento di Nikita Mazepin, la questione è stata risolta internamente e non ci saranno ulteriori comunicazioni". Nei giorni scorsi si era fatto il nome di Pietro Fittipaldi come possibile sostituto di Mazepin.