F1, è in Williams la nuova vita di Jenson Button

22 Gennaio 2021

Sottoscritto un contratto pluriennale.

E’ in Williams la nuova vita di Jenson Button. Il team di Grove ha annunciato di avere ingaggiato in veste di consulente il campione del mondo del 2009, che ha sottoscritto un contratto pluriennale.

Button, che proprio con la Williams ha fatto il suo esordio in Formula 1, non ha nascosto il proprio entusiasmo. "Sono davvero felice di poter dire che ancora una volta ho firmato per Williams. Quando è successo la prima volta avevo 19 anni ed è stato un momento che mi ha cambiato la vita: nonostante sia capitato più di 20 anni fa, mi sento come se non me ne sia mai andato veramente. Sir Frank Williams ha mostrato fiducia in me, è una cosa di cui gli sarò eternamente grato: sono incredibilmente entusiasta di avere la possibilità di tornare e aiutare la squadra mentre lotta ancora una volta per ottenere successi. C'è molto lavoro da fare, ma non ho dubbi che il futuro sia incredibilmente luminoso per questo fantastico team: non vedo l'ora di iniziare".