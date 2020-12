F1 in ansia per le condizioni di Frank Williams

15 Dicembre 2020

Sono ore d’ansia per Frank Williams. Il costruttore britannico è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni al momento sono stabili. La famiglia si appella alla privacy, come reso noto dai suoi cari attraverso un comunicato.

Williams, 78 anni, dal marzo del 1986 è costretto a vivere su una sedia a rotelle: a causa di un incidente automobilistico in Francia, Williams subì la rottura della spina dorsale, che da allora gli paralizza le gambe.

Nel 1987 la regina Elisabetta ha conferito a Williams il titolo di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico. nel 1999 quello di Cavaliere nel 1999.