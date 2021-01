F1, Grosjean: “Non posso andare a fare la spesa”

26 Gennaio 2021

Grosjean non ha intenzione di correre sulle piste ovali della IndyCar

L'incidente che l'ha visto protagonista in Bahrain gli ha letteralmente cambiato la vita. Romain Grosjean non è più lo stesso. I suoi followers sono quasi raddoppiati (spariti gli haters) e, ovunque va, viene riconosciuto da tutti.

"Non posso più andare a fare la spesa, mi riconoscono tutti", rivela in una lunga intervista rilasciata all'Equipe. La sua notorietà è cresciuta a dismisura, così come il rispetto nei suoi confronti. Come se le persone si siano rese conto di quanto sia complicato essere un pilota di Formula 1.

Ma quale sarà il futuro di Romain Grosjean? Si parla di un suo possibile approdo in IndyCar, con il team di Dale Coyne. Una bella opportunità, anche se il pilota francese è stato chiaro: per il momento non se la sente di correre su piste ovali. Romain Grosjean è cambiato: “L’incidente di Sakhir ha cambiato le mie priorità”.