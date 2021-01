F1, altro duro colpo al calendario

10 Gennaio 2021

In Australia prendono tempo, in Cina meno e lo dicono chiaramente: ad aprile no.

La stagione 2021 della Formula 1 non è ancora cominciata ma il calendario è già pesantemente a rischio, quantomeno in quella che sarebbe dovuta essere la struttura originale. In Australia prendono tempo, in Cina meno e lo dicono chiaramente: ad aprile no.

"Siamo stati in contatto con Formula One Group via conference call praticamente ogni settimana. Ma, nonostante sia in calendario nella sua abituale collocazione, è altamente improbabile che il nostro GP possa avere luogo ad aprile. Puntiamo a spostare la corsa nella seconda metà dell'anno ed abbiamo presentato una richiesta formale a questo scopo" ha dichiarato Yibin Yang, general manager dell'organizzazione.

A Shanghai il Gran premio si dovrebbe correre l’11 aprile.