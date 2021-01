Altro grave lutto per Mario Andretti: morto il gemello

1 Gennaio 2021

A divulgare la notizia del decesso del gemello è stato lo stesso Mario Andretti.

Un altro grave lutto per Mario Andretti, campione del mondo di Formula 1 del 1978 e fuoriclasse delle quattro ruote anche in America: si è spento il suo fratello gemello Aldo. I due sono nati a Montona, in Istria, il 28 febbraio del 1940. Aldo era papà di John, anch'egli pilota, scomparso nel gennaio del 2020 a soli 56 anni.

A divulgare la notizia del decesso del fratello è stato lo stesso ‘Piedone’. “Se ne è andata una metà di me. Il mio migliore amico è stato chiamato in paradiso. Non ci sono altre parole da dire, sono completamente scosso” ha scritto sui propri social.