Un nuovo ostacolo tra Pogba e la Juventus

11 Gennaio 2021

Sembra profilarsi un ostacolo in più in questa operazione-nostalgia.

Paul Pogba resta un obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista francese ha lasciato un ottimo ricordo in bianconero e al Manchester United non è mai riuscito a esprimere pienamente il suo indubbio valore.

E’ chiaro che la cifra da investire su di lui è molto elevata, ma a Torino lo sanno bene. Sembra però profilarsi un ostacolo in più in questa operazione-nostalgia. Mauricio Pochettino, il nuovo allenatore del Paris Saint Germain, avrebbe messo il nome di Pogba in cima alla lista dei calciatori desiderati. Lo riferisce il tabloid inglese Daily Star.