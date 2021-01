Un ex Lazio nel mirino di Ancelotti

14 Gennaio 2021

Felipe Anderson, ex calciatore della Lazio ora al Porto, è l'obiettivo dell'Everton di Carlo Ancelotti per il mercato di gennaio.

Carlo Ancelotti guarda a un ex calciatore del campionato italiano per rinforzare il suo Everton in vista della seconda parte di stagione. I Toffees, vicinissimi dopo tanti anni ai vertici della Premier League, vogliono arricchire la propria rosa con Felipe Anderson, 177 presenze e 34 gol, fra campionato e coppe, con la maglia della Lazio tra il 2013 e il 2018. Lo riferisce il 'Sun'.

Il brasiliano è sotto contratto con il West Ham che però lo ha girato in prestito al Porto in questa stagione. Con i Dragoni, però, Felipe Anderson ha giocato pochissimo e sarebbe stato lo stesso calciatore ad esprimere il desiderio di tornare in Premier League.

L'Everton punta ad un arrivo in prestito, nella speranza di poter aggiungere un'arma in più nella metà campo offensiva per lottare almeno per un posto nella prossima Champions League, se non per obiettivi ancora più importanti.