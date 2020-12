Torino: un bomber granata nel mirino di Conte

23 Dicembre 2020

L'Inter starebbe pensando a Simone Zaza per l'attacco.

Durante il mercato invernale, l'Inter proverà a cogliere eventuali occasioni. Servirebbe un centrocampista ma anche un attaccante. Tra i tanti nomi in gioco, attenzione a quello di Simone Zaza, classe 1991, in difficoltà al Torino (sei presenze in campionato con un solo gol all'attivo).

Con il 21enne Andrea Pinamonti possibile partente, l'Inter starebbe valutando l'ipotesi Simone Zaza, giocatore con già tanta esperienza alle spalle (compresa la sua avventura con la casacca della Juventus). Molto dipenderà dalle richieste del Toro.