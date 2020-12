Summit Marotta-Conte: c’è un’esclusione eccellente

29 Dicembre 2020

Giuseppe Marotta e Antonio Conte parteciparenno a un summit per il mercato invernale.

L'allenatore nerazzurro e il direttore sportivo si incontreranno per un meeting molto simile a quello andato in scena a Villa Bellini lo scorso 25 agosto, quando solo l'intervento di Zhang ha evitato la rottura tra Marotta e Conte.

Qualche mese dopo, l'argomento sarà il mercato di riparazione. La parola d'ordine sarà vendere e i nomi in uscita sono tre: Pinamonti, Nainggolan e soprattutto Christian Eriksen. L'attaccante potrebbe essere girato al Parma in cambio di Gervinho, mentre il Ninja vuole solo il Cagliari. Discorso diverso per quanto riguarda il danese ex Tottenham che dovrebbe essere protagonista di uno scambio semestrale con Paredes del PSG.

L'argomento principale non sarà il Papu Gomez: l'Inter non ha intenzione di mettere sul piatto i 10 milioni chiesti dalla Dea, mentre sembra essersi raffreddata anche l'ipotesi di uno scambio: Vecino è stato tolto dal mercato, mentre Nainggolan è diretto in Sardegna.