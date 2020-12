Sergio Ramos con Cristiano Ronaldo: la Juventus ora ci crede

22 Dicembre 2020

Il capitano del Real non rinnova e diventa automaticamente uno dei nomi più caldi del mercato.

Sergio Ramos non rinnova con il Real Madrid e diventa automaticamente uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Il capitano dei blancos non ha trovato l'accordo con il club blanco, e le parti sono ancora molto distanti: secondo la stampa spagnola negli ultimi 7 mesi la situazione non è cambiata, e difficilmente lo farà entro le prossime settimane.

A gennaio Ramos, in scadenza a giugno del 2021, potrà trattare con qualsiasi club il trasferimento a parametro zero in estate. E sulle sue tracce ci sono Paris Saint Germain e Juventus, pronte a farsi avanti per il giocatore. I bianconeri sono da tempo accostati al centrale classe 1986, che a Torino ritroverebbe Cristiano Ronaldo, con cui ha dominato l'Europa per un quinquennio.