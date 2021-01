Sebastiano Esposito, Pescara allo scoperto

12 Gennaio 2021

"Il Pescara deve sicuramente rafforzarsi in attacco e prendere un giocatore per reparto" spiega il presidente Sebastiani.

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ai microfoni di CM.IT TV, la TV di Calciomercato.it, ha commentato il calciomercato che vedrà il Delfino impegnato in una serie di riparazioni. Dopo un inizio poco convincente in campionato, la squadra abruzzese è chiamata inevitabilmente a correre ai ripari per sfuggire a una lotta per non retrocedere che non compete alla rosa allestita dalla dirigenza.

"Il Pescara deve sicuramente rafforzarsi in attacco, e prendere un giocatore per reparto – ha detto -. In questo momento serve, perché purtroppo siamo stati molti sfortunati con gli infortuni. Davanti spesso abbiamo dovuto fare a meno di Ceter e Asencio, e in difesa siamo contati".

"I miei direttori stanno lavorando su una serie di profili, tra i quali probabilmente ci sarà anche Sebastiano Esposito – ha ammesso Sebastiani -. È un giovane con qualità importanti che sta trovando poco spazio (alla Spal, ndr). Credo che oggi nessuno dei club di B si possa permettere di puntare su giocatori fermi da sei mesi o che arrivano in Italia per la prima volta. Servono giocatori pronti".