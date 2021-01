Piatek, Scamacca e la Juventus alla finestra

12 Gennaio 2021

Il ritorno del polacco al Genoa può liberare il romano. Che piace alla Juventus.

In casa del Genoa tiene banco la possibilità di un ritorno di Krzysztof Piatek, bomber polacco che il club rossoblù andò a pescare a Cracovia e che dopo una poco brillante parentesi al Milan si guadagna la pagnotta in Germania, all’Hertha Berlino.

Un’operazione non facile, visto il valore del cartellino del calciatore e il fatto che abbia numerose pretendenti, ma suggestiva. E con conseguenze immediate, qualora vada a buon fine, come per esempio la partenza di Gianluca Scamacca verso altri lidi. Il nome dell’attaccante romano (che, non va dimenticato, è in prestito dal Sassuolo) è accostato con insistenza alla Juventus: ad Andrea Pirlo, nonostante le frasi di rito del tecnico bresciano, serve un altro centravanti, non può bastare Alvaro Morata in quel ruolo.