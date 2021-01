Per Torreira Fiorentina a tutta ma è dura

17 Gennaio 2021

Nonostante le difficoltà la Fiorentina non molla la presa su Lucas Torreira, centrocampista di proprietà dell’Arsenal attualmente in prestito all’Atletico Madrid. I maggiori ostacoli per la società viola arrivano dalla Spagna, perché per il calciatore si sono fatte avanti sia il Valencia che il Siviglia, con Monchi che sembra si stia muovendo con grande decisione per portare il ragazzo in Andalusia.

Torreira, 25 anni a febbraio, è comunque attratto dall’idea di tornare in Italia dove si è fatto valere prima con la maglia del Pescara e quindi con quella della Sampdoria tra il 2014 e il 2018 prima di dire sì ai Gunners londinesi.