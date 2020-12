Per Paulo Dybala un Natale particolare

25 Dicembre 2020

E’ un Natale molto particolare, di riflessione, quello di Paulo Dybala. La Juventus è alla ricerca di un altro attaccante, che possa rappresentare un’alternativa per Alvaro Morata, per il centro del reparto offensivo: per l’argentino ci sarà ancora meno spazio.

C’è un contratto da rinnovare con la società bianconera, per l’ex Palermo, ma ci sono anche dei dati inoppugnabili. Come per esempio gli zero minuti nei quali è stato impiegato contro la Fiorentina, sia pure in una situazione particolare. Con l’Atalanta erano stati una manciata e pochi giorni prima si era sbloccato, con un gran gol al Genoa. Le richieste, per la ‘Joya’, non mancano. E lui attende un messaggio: prima ancora che dalla società dall’allenatore, Andrea Pirlo.

"Dybala? Queste sono questioni che riguardano la società. Per quanto riguarda me, io alleno tutti i giocatori. L'unica cosa a cui penso è di allenare in campo il ragazzo", aveva spiegato a 'Sky Sport' il tecnico bianconero dopo i sei minuti concessi al numero 10 contro l’Atalanta.