Papu Gomez, è finita: sfumano Juve e Inter

23 Gennaio 2021

L'argentino sta per accasarsi nella Liga.

Alejandro Gomez sta per lasciare l'Italia. L'attaccante argentino, fuori rosa all'Atalanta dopo lo scontro con Gian Piero Gasperini, sta per accasarsi nella Liga.

Nelle ultime ore il Siviglia ha impresso un'accelerata importante per il Papu: il direttore sportivo Monchi ha intensificato i contatti con la dirigenza giallorossa per arrivare a un'intesa. Gomez potrebbe sbarcare in Spagna per un cifra intorno ai 7 milioni di euro, più due di bonus.

Il giocatore, che avrebbe preferito restare in Serie A, ora sarebbe disposto al trasferimento. Nelle ultime ore si era fatto avanti anche il Cincinnati in MLS, ma l'argentino preferisce restare in Europa: l'affare è in chiusura, sfumano ormai definitivamente le ipotesi Inter e Juventus.