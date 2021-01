Moise Kean: la Juventus ha un asso nella manica

2 Gennaio 2021

I bianconeri non mollano la pista che porta al classe 2000, ed anzi sono pronti a sfruttare una clausola particolare per riaverlo.

La Juventus ancora in corsa per Moise Kean. L’attaccante azzurro ha convinto il Paris Saint Germain, che si sta muovendo per prelevarlo dall’Everton, ma Leonardo deve fare i conti con la concorrenza dei bianconeri, che non hanno affatto attenzione di arrendersi e hanno un asso nella manica da sfruttare per riavere il classe 2000.

Secondo i media francesi, il club torinese avrebbe infatti una clausola di acquisto prioritario a parità di offerta per il giocatore, che la metterebbe in pole position per la prossima estate. Kean, arrivato in prestito secco dall’Everton lo scorso ottobre, ha stupito tutti a Parigi segnando undici reti in venti partite giocate tra campionato e coppe.