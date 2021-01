Milan, c’è un ostacolo per Tomori

14 Gennaio 2021

Battuta d'arresto nella trattativa che vede il Milan provare ad ingaggiare Tomori, difensore del Chelsea.

Con Siakam infortunato e tentato dalla corte del Lipsia, il Milan pare aver virato su Fikayo Tomori, difensore 23enne in forza al Chelsea. Il tecnico Frank Lampard, infatti, ha posto il suo veto alla cessione, preferendo una soluzione in prestito per i prossimi sei mesi, in modo da far maturare ulteriormente il calciatore.

L'idea di acquisire Tomori non entusiasma il Milan, mentre invece solletica non poco la dirigenza del Newcastle, che secondo 'Sky Sport' è pronto a presentare un'offerta in questo senso. Il Milan dovrà quindi fare un passo indietro se vorrà avere in rosa il calciatore, ma a questo punto la società rossonera potrebbe puntare ad altri obiettivi.