Milan, ansia per il rinnovo di Calhanoglu: la novità

14 Dicembre 2020

Previsto per mercoledì un incontro fra i dirigenti del Milan e l'agente di Calhanoglu.

C'è una novità per quel che riguarda la trattativa per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu: secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', infatti, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e l'agente del turco, Gordon Stipic, si incontreranno mercoledì per appianare le divergenze delle ultime settimane per quel che riguarda il lato economico del prolungamento.

Due gli obiettivi del Milan: trovare un compromesso fra i 3 milioni offerti al calciatore e i 7 richiesti dall'entourage ed evitare soprattutto che lo stesso Calhanoglu possa liberarsi a parametro zero, a fine stagione, in assenza di un rinnovo in tempo utile.

Doversi i club alla finestra: dalle ormai 'solite' sirene della Bundesliga alle due rivali storiche del Milan: la Juventus, in particolare, ha già sondato il terreno da tempo mentre l'Inter sta osservando gli sviluppi in attesa di capire come muoversi.

Calhanoglu è arrivato a Milano nel 2017: dopo un paio di stagioni in chiaroscuro è diventato protagonista della rinascita rossonera, soprattutto dopo la pausa della scorsa primavera. Perderlo sarebbe un duro colpo per le ambizioni future del club, per questo motivo la società sta cercando di accelerare per trovare un accordo.