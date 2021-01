Messi, Leonardo fa impazzire i tifosi del Psg

18 Gennaio 2021

Il dirigente del club parigino apre all'arrivo della Pulce.

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo a France Football ha aperto all'arrivo di Lionel Messi sotto la Torre Eiffel. L'argentino lascerà il Barcellona a giugno ed è nel mirino di tante big.

"Grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista dei desideri del PSG. Ma questo ovviamente non è il momento per parlarne, o per sognarlo. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino gli sviluppi della vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è riservata, nel caso…", sono le parole di Leonardo, che entusiasma i tifosi e preannuncia un'estate caldissima.