Mercato Roma: Edin Dzeko ad un bivio

26 Gennaio 2021

Edin Dzeko è al centro di mille voci di mercato: resta o va?

Edin Dzeko è chiamato a prendere una decisione difficile. Due le opzioni per l'attaccante bosniaco: o resta, facendo pace con l'allenatore Fonseca, oppure fa le valigie e si rimette in gioco altrove (la Roma spingerebbe per una soluzione estera).

La Roma non sarebbe intenzionata a lasciarlo andare in una squadra in lotta per lo Scudetto. L'ideale sarebbe un club estero, magari di Premier League (il bosniaco ha giocato con la casacca del Manchester City). Da capire chi può garantirgli i 7,5 milioni di euro di ingaggio annuali che percepisce dalla Roma.