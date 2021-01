25 Gennaio 2021

Il centrocampista vuole solo un club di Premier League

La Juventus sta facendo di tutto per piazzare Khedira. Il centrocampista tedesco è fuori dal progetto bianconero (non gioca una gara con la Juventus da giugno 2020) e pure in scadenza di contratto ma, al momento, niente addio.

L'ex Real Madrid continua a rifiutare tutte le proposte che arrivano sul tavolo di Paratici (MLS, Turchia e Russia). Khedira vorrebbe giocare in Premier League (l'Everton sembrava interessato). Da ricordare che l'ingaggio è di circa sei milioni di euro a stagione.