Mercato Juventus: doppia opzione per Sami Khedira

23 Dicembre 2020

Due opzioni per Khedira: Everton o Stoccarda. Ma potrebbe restare

La Juventus è già al lavoro per piazzare i tanti esuberi che ha attualmente in rosa. Tra i tanti, spicca il nome di Sami Khedira. Il tedesco, sotto contratto con i bianconeri sino al termine della stagione in corso, è fuori da ogni progetto.

Sulle sue tracce ci sarebbe, da tempo, l'Everton di Ancelotti. Da non escludere anche la pista Stoccarda (sarebbe un ritorno a casa per il centrocampista tedesco). Sami Khedira ha fatto sapere che vorrebbe restare a Torino sino al termine dell'anno e poi essere libero di scegliere con calma.