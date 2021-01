Mercato Inter, svolta in attacco: c’è un nuovo nome

8 Gennaio 2021

I nerazzurri sono sempre alla ricerca di una punta.

Inter sempre alla ricerca di un attaccante in grado di coprire il ruolo di vice Lukaku che ha in mente Antonio Conte. Secondo Sportmediaset, l'ultima idea della dirigenza nerazzurra porta a Felipe Caicedo.

La punta della Lazio ha un contratto con il club biancoceleste fino al 2022, ma potrebbe lasciare Roma a gennaio: Lotito è disposto a prendere in considerazione offerte intorno agli 8 milioni di euro.

Le caratteristiche dell'ecuadoriano, bravo a incidere a partita in corso e in grado di svolgere egregiamente il ruolo di prima, stuzzicano Antonio Conte, che alla società ha chiesto un'alternativa importante in attacco. Finora l'unico club che ha presentato un'offerta per il giocatore è la Fiorentina.