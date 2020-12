Mercato Inter: con tre cessioni assalto al Papu Gomez

21 Dicembre 2020

I nerazzurri hanno messo nel mirino l'argentino in uscita dall'Atalanta.

La frattura tra Alejandro Gomez e l'Atalanta non è più rimarginabile dopo quanto successo nelle ultime settimane, e le due parti stanno lavorando per un divorzio a gennaio che accontenti tutti, giocatore e club. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti della Dea incontreranno a breve l'agente del giocatore, Beppe Riso, per parlare del futuro del Papu: Gomez voleva una cessione a titolo gratuito, impensabile per la famiglia Percassi che chiede almeno 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Sulle tracce del giocatore ci sono tanti club, in Italia è in pole position l'Inter, che a gennaio potrebbe cedere Eriksen, Perisic e Pinamonti e puntare a rinforzarsi con Gomez. Il ds Piero Ausilio ha ammesso prima della partita con lo Spezia che il club nerazzurro sta seguendo la situazione: "Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri, abbiamo seguito la situazione ma nell’Atalanta ci sono tanti amici e li rispettiamo. Voglio restare fuori da questi discorsi, ma la stima nei confronti di Gomez credo ci sia da parte di tutto il mondo del calcio". Anche Antonio Conte ha rimandato qualsiasi decisione di mercato alle prossime settimane.