Mauro Icardi è sparito: il Psg vuole scaricarlo

16 Dicembre 2020

Momento complicato della carriera dell'ex attaccante dell'Inter.

E' un momento della carriera complicatissimo per Mauro Icardi, alle prese ormai da mesi con un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la prima parte di stagione con il Paris Saint Germain. Il tecnico Tuchel ha confermato che il giocatore non potrà scendere in campo per le ultime gare del 2020: "Sicuramente sono sempre inquieto quando un giocatore sta fuori a lungo, ma non possiamo pensare troppo agli infortuni. Dobbiamo cercare delle soluzioni e superare le partite che ci aspettano. Mauro sta lavorando duramente, ma penso che non potrà tornare in campo in questo 2020".

Il bomber argentino, bloccato dal Coronavirus a settembre, è stato poi criticato per le sue prestazioni in campionato, prima del suo infortunio al ginocchio ai primi di ottobre che lo ha costretto a saltare 7 gare in Ligue 1 e tutte le partite della fase a gironi di Champions League. Doveva recupare a fine novembre, ma il suo rientro è slittato. In totale in questa stagione Maurito ha disputato appena 5 partite, andando a segno due volte.

Dalla Francia arrivano indiscrezioni poco rassicuranti sul suo futuro: secondo i media transalpini il giocatore potrebbe essere sacrificato per arrivare a Lionel Messi, che Neymar vorrebbe a Parigi dalla prossima stagione.