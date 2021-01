Mauro Icardi, futuro in bilico: le parole di Pochettino

11 Gennaio 2021

E’ iniziato il duello con Moise Kean per il terzo posto al fianco di Mbappé e Neymar.

Mauro Icardi ha lanciato la sfida a Moise Kean per terzo posto al fianco di Mbappé e Neymar nel tridente del Paris Saint Germain. Il tecnico dei parigini, Mauricio Pochettino, in conferenza stampa ha benedetto il duello: “La concorrenza è importante, soprattutto in un grande club come il Paris Saint-Germain”.

Icardi, frenato dagli infortuni, ha saltato tutta la prima parte di stagione e si è visto scavalcare dall’Azzurro, arrivato in prestito dall’Everton. Ma Maurito, a segno nell’ultima partita di campionato, vuole ora riprendersi il posto che gli spetta. “Ben venga ad avere giocatori come Moise e Mauro e anche per loro è d’aiuto la concorrenza. Sono contento della prestazione di Moise contro il Saint-Etienne. Icardi sta tornando da un infortunio e vedremo quali scelte faremo”.

“Mi attendo che mi mettano in difficoltà al momento di decidere chi mandare in campo”, ha concluso il tecnico argentino. Secondo i media transalpini, il duello ha in palio non solo il posto nel tridente, ma anche la permanenza al Psg. Leonardo deciderà nei prossimi mesi se riscattare Kean: in caso opti per il sì, l’addio di Icardi a giugno sarà assicurato.