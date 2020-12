Mario Balotelli, arriva un retroscena di mercato

15 Dicembre 2020

"Si trattava di una scommessa che non ci siamo sentiti di fare" ha detto il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a proposito di Mario Balotelli.

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di Ottochannel nel corso della trasmissione Ottogol. Il massimo dirigente del club giallorosso si è soffermato anche sul mancato arrivo nel Sannio di Mario Balotelli. "E’ stato oggetto di una lunga riflessione – ha raccontato -. Le qualità tecniche non si discutono, ma da qualche anno non ottiene i risultati che da uno come ci lui ci si aspetta. Si trattava di una scommessa che non ci siamo sentiti di fare".

Balotelli è poi approdato al Monza, per espressa volontà dell’amministratore delegato Adriano Galliani, che lo ha conosciuto ai tempi del Milan, ed è a disposizione del tecnico biancorosso, Cristian Brocchi: non è però ancora stato convocato per gare di campionato della squadra brianzola, essendo ancora alla ricerca della migliore condizione. Anche martedì, in occasione della sfida casalinga del torneo cadetto con l’Entella, andrà in tribuna.