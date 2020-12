La Fiorentina scarta un nome per l’attacco

22 Dicembre 2020

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé ha chiuso a un possibile arrivo di Alexander Kokorin dallo Spartak Mosca.

Contattato dal sito metaratings.ru, il dirigente dei viola è stato perentorio: "Non stiamo pensando a Kokorin, è la prima volta che ne sento parlare. Adesso non siamo nelle condizioni di pensare al mercato. Non è vero che la Fiorentina si è rivolta allo Spartak. Non sappiamo niente dei 15 milioni che il club di Mosca chiede per lui".

Dopo Piatek, Milik, Caicedo, Zaza e Pavoletti, nelle ultime ore il club toscano è stato accostato anche alla punta del Liverpool Origi.