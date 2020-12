Kouame, conferme dalla Premier: c’è l’offerta

17 Dicembre 2020

Secondo i tabloid inglesi sarebbe imminente la proposta del Crystal Palace.

Nuove conferme sul possibile trasferimento in Premier League di Christian Kouame. L'attaccante ivoriano della Fiorentina, che non ha brillato né con Iachini, né ora con Prandelli, è un obiettivo del Crystal Palace che sarebbe pronto ad offrire quasi 20 milioni di euro per assicurarsi il giocatore nel mercato di gennaio. Da valutare la risposta del club viola, soprattutto considerato il destino del compagno di reparto Patrick Cutrone, anche lui in uscita a gennaio (sulle sue tracce c'è il Torino).

Kouame è stato punzecchiato mercoledì sera da Prandelli per l'atteggiamento mostrato al suo ingresso in campo contro il Sassuolo: "Gli ho tirato le orecchie stasera. Quando entra fresco deve andare a cento all’ora”, le parole del mister viola dopo il pareggio contro in neroverdi.