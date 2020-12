Inter: non c’è solo Eriksen sul mercato

24 Dicembre 2020

Tanti i giocatori nerazzurri con le valigie pronte, non solo Eriksen

Durante la finestra di mercato invernale, l'Inter potrebbe cambiare volto in maniera importante. Dopo le chiare parole di Marotta, il futuro di Eriksen è praticamente segnato. C'è solo da capire dove andrà a giocare (più che probabile il ritorno in Premier League).

Conte, tuttavia, vorrebbe salutare altri giocatori, non funzionali al suo progetto. Nainggolan e Vecino, tanto per essere chiari. Il primo potrebbe tornare a Cagliari, il secondo sarà inserito in ogni possibile trattativa come pedina di scambio. Attenzione anche a Pinamonti che potrebbe andarsene per poter giocare con più continuità (soprattutto se dovesse arrivare una nuova punta).